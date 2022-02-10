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Video: Екс-АТОвці батько та син тримають у страху місто Гуляйполе – там свої закони?

На Запоріжжі колишній ДАЇшник разом зі своїм сином витворяють таке, що не вкладається у голові. У прямому сенсі тероризують - і своїх і чужих. Вибивають якісь неіснуючі борги, пробираються у чужі хати, знущаються з самотніх жінок. І що найстрашніше – катують власну матір, а онук свою бабусю, заради квартири.  [read_more_news] Здавалось би – одного такого злочину вистачило б, аби надовго відправити цей тандем до тюрми. Та здається, у Гуляйполі свої закони: вже дев’ятнадцять заяв на цю кримінальну парочку у місцевому райвідділі – а вони і досі на волі! Може колишні колеги покривають своїх?

Екс-АТОвці батько та син тримають у страху місто Гуляйполе – там свої закони?
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На Запоріжжі колишній ДАЇшник разом зі своїм сином витворяють таке, що не вкладається у голові.

У прямому сенсі тероризують – і своїх і чужих.

Вибивають якісь неіснуючі борги, пробираються у чужі хати, знущаються з самотніх жінок.

І що найстрашніше – катують власну матір, а онук свою бабусю, заради квартири.   Також по темі: Донецький даїшник: Громадян України не існує

Здавалось би – одного такого злочину вистачило б, аби надовго відправити цей тандем до тюрми.

Та здається, у Гуляйполі свої закони: вже дев’ятнадцять заяв на цю кримінальну парочку у місцевому райвідділі – а вони і досі на волі!

Може колишні колеги покривають своїх?

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ICTV / Надзвичайні новини / Екс-АТОвці батько та син тримають у страху місто Гуляйполе – там свої закони? / 10.02.2022 19:59
10.02.2022 19:59

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