Екс-АТОвці батько та син тримають у страху місто Гуляйполе – там свої закони?

На Запоріжжі колишній ДАЇшник разом зі своїм сином витворяють таке, що не вкладається у голові.

У прямому сенсі тероризують – і своїх і чужих.

Вибивають якісь неіснуючі борги, пробираються у чужі хати, знущаються з самотніх жінок.

І що найстрашніше – катують власну матір, а онук свою бабусю, заради квартири. Також по темі: Донецький даїшник: Громадян України не існує

Здавалось би – одного такого злочину вистачило б, аби надовго відправити цей тандем до тюрми.

Та здається, у Гуляйполі свої закони: вже дев’ятнадцять заяв на цю кримінальну парочку у місцевому райвідділі – а вони і досі на волі!

Може колишні колеги покривають своїх?