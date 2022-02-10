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Video: Экс-АТОвцы отец и сын терроризируют Гуляйполе – там свои законы?

На Запорожье бывший гаишник вместе со своим сыном вытворяют такое, что не укладывающееся в голове. В прямом смысле терроризируют – и своих и чужих. Выбивают какие-то несуществующие долги, пробираются в чужие дома, издеваются над одинокими женщинами. И что самое страшное – пытают свою мать, а внук свою бабушку, ради квартиры. [read_more_news] Казалось бы – одного такого преступления хватило бы, чтобы надолго отправить этот тандем в тюрьму. Но кажется, в Гуляйполе свои законы: уже девятнадцать заявлений на эту уголовную парочку в местном райотделе – а они до сих пор на свободе! Может, бывшие коллеги покрывают своих?

Экс-АТОвцы отец и сын терроризируют Гуляйполе – там свои законы?
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На Запорожье бывший гаишник вместе со своим сыном вытворяют такое, что не укладывающееся в голове.

В прямом смысле терроризируют – и своих и чужих.

Выбивают какие-то несуществующие долги, пробираются в чужие дома, издеваются над одинокими женщинами.

И что самое страшное – пытают свою мать, а внук свою бабушку, ради квартиры. Также по теме: Донецкий гаишник: Граждан Украины не существует

Казалось бы – одного такого преступления хватило бы, чтобы надолго отправить этот тандем в тюрьму.

Но кажется, в Гуляйполе свои законы: уже девятнадцать заявлений на эту уголовную парочку в местном райотделе – а они до сих пор на свободе!

Может, бывшие коллеги покрывают своих?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Экс-АТОвцы отец и сын терроризируют Гуляйполе – там свои законы? / 10.02.2022 19:59
10.02.2022 19:59

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