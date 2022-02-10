Экс-АТОвцы отец и сын терроризируют Гуляйполе – там свои законы?

На Запорожье бывший гаишник вместе со своим сыном вытворяют такое, что не укладывающееся в голове.

В прямом смысле терроризируют – и своих и чужих.

Выбивают какие-то несуществующие долги, пробираются в чужие дома, издеваются над одинокими женщинами.

И что самое страшное – пытают свою мать, а внук свою бабушку, ради квартиры. Также по теме: Донецкий гаишник: Граждан Украины не существует

Казалось бы – одного такого преступления хватило бы, чтобы надолго отправить этот тандем в тюрьму.

Но кажется, в Гуляйполе свои законы: уже девятнадцать заявлений на эту уголовную парочку в местном райотделе – а они до сих пор на свободе!

Может, бывшие коллеги покрывают своих?