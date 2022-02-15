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Video: День закоханих разом і назавжди на тому світі – загинула чорна вдова та її новий обранець

День закоханих разом і назавжди. Бо вже на тому світі. На Львівщині страшна трагедія забрала життя матері трьох дітей та її обранця. Парочку знайшли зранку в кімнаті вже захололими. Тож сусіди підозрюють - бідолашні загинули ще вночі.  [read_more_news] Що ж стало причиною цієї моторошної драми? Чому жінку в селі назвали не інакше, як чорною вдовою? І чи вдалося вижити дітям? Євгенія Полікарпова дізналась усі деталі цієї надзвичайно сумної історії кохання.

День закоханих разом і назавжди на тому світі – загинула чорна вдова та її новий обранець
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День закоханих разом і назавжди.

Бо вже на тому світі.

На Львівщині страшна трагедія забрала життя матері трьох дітей та її обранця.

Парочку знайшли зранку в кімнаті вже захололими.

Тож сусіди підозрюють – бідолашні загинули ще вночі.   Також по темі: Вдови розстріляних на риболовлі АТОвців розповіли про своє горе та подивились в очі вбивці

Що ж стало причиною цієї моторошної драми?

Чому жінку в селі назвали не інакше, як чорною вдовою?

І чи вдалося вижити дітям?

Євгенія Полікарпова дізналась усі деталі цієї надзвичайно сумної історії кохання.

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ICTV / Надзвичайні новини / День закоханих разом і назавжди на тому світі – загинула чорна вдова та її новий обранець / 15.02.2022 20:16
15.02.2022 20:16

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