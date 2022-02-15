День закоханих разом і назавжди на тому світі – загинула чорна вдова та її новий обранець

День закоханих разом і назавжди.

Бо вже на тому світі.

На Львівщині страшна трагедія забрала життя матері трьох дітей та її обранця.

Парочку знайшли зранку в кімнаті вже захололими.

Тож сусіди підозрюють – бідолашні загинули ще вночі. Також по темі: Вдови розстріляних на риболовлі АТОвців розповіли про своє горе та подивились в очі вбивці

Що ж стало причиною цієї моторошної драми?

Чому жінку в селі назвали не інакше, як чорною вдовою?

І чи вдалося вижити дітям?

Євгенія Полікарпова дізналась усі деталі цієї надзвичайно сумної історії кохання.