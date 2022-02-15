День влюбленных вместе и навсегда на том свете – погибла черная вдова и ее новый любовник

День влюбленных вместе и навсегда.

Потому что уже на том свете.

На Львовщине страшная трагедия унесла жизни матери троих детей и ее избранника.

Парочку обнаружили утром в комнате уже остывшими.

Так что соседи подозревают — несчастные погибли еще ночью. Также по теме: Вдовы расстрелянных на рыбалке АТОвцев посмотрели в глаза убийцы

Что же стало причиной этой жуткой драмы?

Почему женщину в деревне назвали не иначе, как черной вдовой?

И удалось ли выжить детям?

Евгения Поликарпова узнала все детали этой очень печальной истории любви.