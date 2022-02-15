seach
ICTV - Разом краще

Video: День влюбленных вместе и навсегда на том свете – погибла черная вдова и ее новый любовник

День влюбленных вместе и навсегда. Потому что уже на том свете. На Львовщине страшная трагедия унесла жизни матери троих детей и ее избранника. Парочку обнаружили утром в комнате уже остывшими. Так что соседи подозревают - несчастные погибли еще ночью. [read_more_news] Что же стало причиной этой жуткой драмы? Почему женщину в деревне назвали не иначе, как черной вдовой? И удалось ли выжить детям? Евгения Поликарпова узнала все детали этой очень печальной истории любви.

День влюбленных вместе и навсегда на том свете – погибла черная вдова и ее новый любовник
0 Комментировать

День влюбленных вместе и навсегда.

Потому что уже на том свете.

На Львовщине страшная трагедия унесла жизни матери троих детей и ее избранника.

Парочку обнаружили утром в комнате уже остывшими.

Так что соседи подозревают — несчастные погибли еще ночью. Также по теме: Вдовы расстрелянных на рыбалке АТОвцев посмотрели в глаза убийцы

Что же стало причиной этой жуткой драмы?

Почему женщину в деревне назвали не иначе, как черной вдовой?

И удалось ли выжить детям?

Евгения Поликарпова узнала все детали этой очень печальной истории любви.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / День влюбленных вместе и навсегда на том свете – погибла черная вдова и ее новый любовник / 15.02.2022 20:16
15.02.2022 20:16

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь