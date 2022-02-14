Чи готові українські діти до вторгнення? Спецнавчання для школярів в Україні

Тривожні валізки – це не про паніку, а про готовність та захист у випадку надзвичайної ситуації.

В освітніх закладах також пройшли спеціальні тренування: дітей вчать, що саме слід класти до наплічника, як надавати першу домедичну допомогу, як та куди ховатись у разі зовнішньої загрози.

Наша Тетяна Островщук побувала в простій школі в райцентрі на Житомирщині. Також по темі: Троє нападників вторглися в маєток дочки генерала МВС

І на власні очі побачила, чи готові школярі до вторгнення.

Чесно, якось ніяково…

Бо на таке дитинство ніхто не заслуговує.