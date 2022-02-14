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Video: Чи готові українські діти до вторгнення? Спецнавчання для школярів в Україні

Тривожні валізки  - це не про паніку, а про готовність та захист у випадку надзвичайної ситуації. В освітніх закладах також пройшли спеціальні тренування: дітей вчать, що саме слід класти до наплічника, як надавати першу домедичну допомогу, як та куди ховатись у разі зовнішньої загрози. Наша Тетяна Островщук побувала в простій школі в райцентрі на Житомирщині. [read_more_news] І на власні очі побачила, чи готові школярі до вторгнення. Чесно, якось ніяково... Бо на таке дитинство ніхто не заслуговує.

Чи готові українські діти до вторгнення? Спецнавчання для школярів в Україні
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Тривожні валізки  – це не про паніку, а про готовність та захист у випадку надзвичайної ситуації.

В освітніх закладах також пройшли спеціальні тренування: дітей вчать, що саме слід класти до наплічника, як надавати першу домедичну допомогу, як та куди ховатись у разі зовнішньої загрози.

Наша Тетяна Островщук побувала в простій школі в райцентрі на Житомирщині. Також по темі: Троє нападників вторглися в маєток дочки генерала МВС

І на власні очі побачила, чи готові школярі до вторгнення.

Чесно, якось ніяково…

Бо на таке дитинство ніхто не заслуговує.

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ICTV / Надзвичайні новини / Чи готові українські діти до вторгнення? Спецнавчання для школярів в Україні / 14.02.2022 20:21
14.02.2022 20:21

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