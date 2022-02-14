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Video: Готовы ли украинские дети к вторжению? Спецобучение для школьников в Украине

Тревожные чемоданы – это не о панике, а о готовности и защите в случае чрезвычайной ситуации. В образовательных учреждениях также прошли специальные тренировки: детей учат, что именно следует класть в рюкзак, как оказывать первую домедицинскую помощь, как и куда прятаться в случае внешней угрозы. Наша Татьяна Островщук побывала в простой школе в райцентре Житомирской области. [read_more_news] И своими глазами увидела, готовы ли школьники к вторжению. Честно, как-то неловко... Ибо такого детства никто не заслуживает.

Готовы ли украинские дети к вторжению? Спецобучение для школьников в Украине
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Тревожные чемоданы – это не о панике, а о готовности и защите в случае чрезвычайной ситуации.

В образовательных учреждениях также прошли специальные тренировки: детей учат, что именно следует класть в рюкзак, как оказывать первую домедицинскую помощь, как и куда прятаться в случае внешней угрозы.

Наша Татьяна Островщук побывала в простой школе в райцентре Житомирской области. Также по теме: Троє нападників вторглися в маєток дочки генерала МВС

И своими глазами увидела, готовы ли школьники к вторжению.

Честно, как-то неловко…

Ибо такого детства никто не заслуживает.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Готовы ли украинские дети к вторжению? Спецобучение для школьников в Украине / 14.02.2022 20:21
14.02.2022 20:21

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