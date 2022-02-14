Готовы ли украинские дети к вторжению? Спецобучение для школьников в Украине

Тревожные чемоданы – это не о панике, а о готовности и защите в случае чрезвычайной ситуации.

В образовательных учреждениях также прошли специальные тренировки: детей учат, что именно следует класть в рюкзак, как оказывать первую домедицинскую помощь, как и куда прятаться в случае внешней угрозы.

Наша Татьяна Островщук побывала в простой школе в райцентре Житомирской области. Также по теме: Троє нападників вторглися в маєток дочки генерала МВС

И своими глазами увидела, готовы ли школьники к вторжению.

Честно, как-то неловко…

Ибо такого детства никто не заслуживает.