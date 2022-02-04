Бабуся допомогла затримати фейкових соціальних працівниць на гарячому

Вони ладні рватися на допомогу навіть уночі.

І ніхто їх не може стримати.

Насправді ж, лише вміло прикидаються добродіями.

Вони готові долати тисячі кілометрів у пошуках жінок і чоловіків, які повірять в їхні нісенітниці і пустять до хати.

А там досвідчені злодії знають, як непомітно поцупити все цінне.

Жертвами таких негідників переважно стають пенсіонери, які на всьому економлять і складають кошти у сховок. Також по темі: Криваве застілля на Київщині - 72-річний пенсіонер зарізав 34-річного гостя

Так сталось і з літньою жінкою з Полтавщини.

Дві незнайомки розповіли старенькій чергову байку.

І винесли з хати чималий улов.

Та ошукана жінка запам’ятала одну важливу деталь, яка допомогла поліцейським вирахувати шахрайок. Дивіться.