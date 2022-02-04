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Video: Бабуся допомогла затримати фейкових соціальних працівниць на гарячому

Вони ладні рватися на допомогу навіть уночі. І ніхто їх не може стримати. Насправді ж, лише вміло прикидаються добродіями. Вони готові долати тисячі кілометрів у пошуках жінок і чоловіків, які повірять в їхні нісенітниці і пустять до хати. А там досвідчені злодії знають, як непомітно поцупити все цінне. Жертвами таких негідників переважно стають пенсіонери, які на всьому економлять і складають кошти у сховок. [read_more_news] Так сталось і з літньою жінкою з Полтавщини. Дві незнайомки розповіли старенькій чергову байку. І винесли з хати чималий улов. Та ошукана жінка запам’ятала одну важливу деталь, яка допомогла поліцейським вирахувати шахрайок. Дивіться.

Бабуся допомогла затримати фейкових соціальних працівниць на гарячому
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Вони ладні рватися на допомогу навіть уночі.

І ніхто їх не може стримати.

Насправді ж, лише вміло прикидаються добродіями.

Вони готові долати тисячі кілометрів у пошуках жінок і чоловіків, які повірять в їхні нісенітниці і пустять до хати.

А там досвідчені злодії знають, як непомітно поцупити все цінне.

Жертвами таких негідників переважно стають пенсіонери, які на всьому економлять і складають кошти у сховок. Також по темі: Криваве застілля на Київщині - 72-річний пенсіонер зарізав 34-річного гостя

Так сталось і з літньою жінкою з Полтавщини.

Дві незнайомки розповіли старенькій чергову байку.

І винесли з хати чималий улов.

Та ошукана жінка запам’ятала одну важливу деталь, яка допомогла поліцейським вирахувати шахрайок. Дивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Бабуся допомогла затримати фейкових соціальних працівниць на гарячому / 04.02.2022 19:36
04.02.2022 19:36

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