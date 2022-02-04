Бабушка помогла задержать фейковых социальных работниц с поличным

Они готовы рваться на помощь даже ночью.

И никто их не может удержать.

На самом же деле только умело притворяются господами.

Они готовы преодолевать тысячи километров в поисках женщин и мужчин, которые поверят в их чепуху и пустят в дом.

А там опытные воры знают, как незаметно утащить все ценное.

Жертвами таких негодяев в основном становятся пенсионеры, которые на всем экономят и складывают средства в тайники. Также по теме: Кровавое застолье на Киевщине - 72-летний пенсионер зарезал 34-летнего гостя

Так случилось и с пожилой женщиной из Полтавщины.

Две незнакомки рассказали старухе очередную басню.

И вынесли из дома немалый улов.

Но обманутые женщины запомнили одну важную деталь, которая помогла полицейским вычислить мошенниц. Смотрите.