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Video: Бабушка помогла задержать фейковых социальных работниц с поличным

Они готовы рваться на помощь даже ночью. И никто их не может удержать. На самом же деле только умело притворяются господами. Они готовы преодолевать тысячи километров в поисках женщин и мужчин, которые поверят в их чепуху и пустят в дом. А там опытные воры знают, как незаметно утащить все ценное. Жертвами таких негодяев в основном становятся пенсионеры, которые на всем экономят и складывают средства в тайники. [read_more_news] Так случилось и с пожилой женщиной из Полтавщины. Две незнакомки рассказали старухе очередную басню. И вынесли из дома немалый улов. Но обманутые женщины запомнили одну важную деталь, которая помогла полицейским вычислить мошенниц. Смотрите.

Бабушка помогла задержать фейковых социальных работниц с поличным
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Они готовы рваться на помощь даже ночью.

И никто их не может удержать.

На самом же деле только умело притворяются господами.

Они готовы преодолевать тысячи километров в поисках женщин и мужчин, которые поверят в их чепуху и пустят в дом.

А там опытные воры знают, как незаметно утащить все ценное.

Жертвами таких негодяев в основном становятся пенсионеры, которые на всем экономят и складывают средства в тайники. Также по теме: Кровавое застолье на Киевщине - 72-летний пенсионер зарезал 34-летнего гостя

Так случилось и с пожилой женщиной из Полтавщины.

Две незнакомки рассказали старухе очередную басню.

И вынесли из дома немалый улов.

Но обманутые женщины запомнили одну важную деталь, которая помогла полицейским вычислить мошенниц. Смотрите.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Бабушка помогла задержать фейковых социальных работниц с поличным / 04.02.2022 19:36
04.02.2022 19:36

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