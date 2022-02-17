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Video: 40 гривень за літр пального! Страшний сон автомобілістів незабаром справдиться?

Скоро всі штовхатимемо свої автомобілі. Ви ціни на пальне бачили? Хочеш - не хочеш, а кидаєш оком на  стелу з цифрами, і волосся на голові ворушиться. Так дорого їздити в Україні ще не було. Вже понад 30 днів щодня вартість бензину та дизеля неухильно зростає. Паніка та розмови про війну ще більше тому сприяють, і на АЗС - справжній аншлаг.[read_more_news] Що буде далі? Невже скоро цифри перетнуть психологічну позначку: 40 гривень за літр? Експерти мають два сценарії. Вам про який спочатку розказати: хороший чи поганий? Хоча насправді, в обох хорошого мало.

40 гривень за літр пального! Страшний сон автомобілістів незабаром справдиться?
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Скоро всі штовхатимемо свої автомобілі.

Ви ціни на пальне бачили?

Хочеш – не хочеш, а кидаєш оком на  стелу з цифрами, і волосся на голові ворушиться.

Так дорого їздити в Україні ще не було.

Вже понад 30 днів щодня вартість бензину та дизеля неухильно зростає.

Паніка та розмови про війну ще більше тому сприяють, і на АЗС – справжній аншлаг. Також по темі: Облив бензином кохану і підпалив - вогняні пристрасті у селі під Києвом

Що буде далі?

Невже скоро цифри перетнуть психологічну позначку: 40 гривень за літр?

Експерти мають два сценарії.

Вам про який спочатку розказати: хороший чи поганий?

Хоча насправді, в обох хорошого мало.

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ICTV / Надзвичайні новини / 40 гривень за літр пального! Страшний сон автомобілістів незабаром справдиться? / 17.02.2022 19:34
17.02.2022 19:34

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