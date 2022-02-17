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Video: 40 гривен за литр горючего! Страшный сон автомобилистов вскоре сбудется?

Скоро все будем толкать свои автомобили. Вы цены на горючее видели? Хочешь – не хочешь, а бросаешь глазом на стелу с цифрами, и волосы на голове шевелятся. Так дорого ездить по Украине еще не было. Уже более 30 дней в день стоимость бензина и дизеля неуклонно растет. Паника и разговоры о войне еще больше тому способствуют, и на АЗС – настоящий аншлаг.[read_more_news] Что будет дальше? Неужели скоро цифры пересекут психологическую отметку: 40 гривен за литр? У экспертов два сценария. Вам о котором сначала рассказать: хороший или плохой? Хотя на самом деле у обоих хорошего мало.

40 гривен за литр горючего! Страшный сон автомобилистов вскоре сбудется?
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Скоро все будем толкать свои автомобили.

Вы цены на горючее видели?

Хочешь – не хочешь, а бросаешь глазом на стелу с цифрами, и волосы на голове шевелятся.

Так дорого ездить по Украине еще не было.

Уже более 30 дней в день стоимость бензина и дизеля неуклонно растет.

Паника и разговоры о войне еще больше тому способствуют, и на АЗС – настоящий аншлаг. Также по теме: Облил бензином любимую и поджег - огненные страсти в селе под Киевом

Что будет дальше?

Неужели скоро цифры пересекут психологическую отметку: 40 гривен за литр?

У экспертов два сценария.

Вам о котором сначала рассказать: хороший или плохой?

Хотя на самом деле у обоих хорошего мало.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 40 гривен за литр горючего! Страшный сон автомобилистов вскоре сбудется? / 17.02.2022 19:34
17.02.2022 19:34

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