40 гривен за литр горючего! Страшный сон автомобилистов вскоре сбудется?

Скоро все будем толкать свои автомобили.

Вы цены на горючее видели?

Хочешь – не хочешь, а бросаешь глазом на стелу с цифрами, и волосы на голове шевелятся.

Так дорого ездить по Украине еще не было.

Уже более 30 дней в день стоимость бензина и дизеля неуклонно растет.

Паника и разговоры о войне еще больше тому способствуют, и на АЗС – настоящий аншлаг. Также по теме: Облил бензином любимую и поджег - огненные страсти в селе под Киевом

Что будет дальше?

Неужели скоро цифры пересекут психологическую отметку: 40 гривен за литр?

У экспертов два сценария.

Вам о котором сначала рассказать: хороший или плохой?

Хотя на самом деле у обоих хорошего мало.