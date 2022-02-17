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Video: 25-річний хлопець з коми так і не вийшов – лікарська халатність чи трагічна випадковість?

Лікарська халатність, чи трагічна випадковість? На Рівненщині медиків районної лікарні звинувачують у смерті 25-річного хлопця. Це сталося в містечку Сарни. Іллі Панасюку стало зле у перший день нового року. У нього почалися судоми, нило все тіло і страшенно боліла голова. [read_more_news] Коли «швидка» привезла молодика в лікарню, медики одразу запідозрили порушення мозкового кровообігу, а вже невдовзі Ілля опинився в реанімації, де майже одразу впав у кому. З неї він так і не вийшов. Що ж стало причиною смерті, чому рідні хлопця винуватять у всьому медиків і що говорить поліція? Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

25-річний хлопець з коми так і не вийшов – лікарська халатність чи трагічна випадковість?
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Лікарська халатність, чи трагічна випадковість?

На Рівненщині медиків районної лікарні звинувачують у смерті 25-річного хлопця.

Це сталося в містечку Сарни.

Іллі Панасюку стало зле у перший день нового року.

У нього почалися судоми, нило все тіло і страшенно боліла голова. Також по темі: Батько, син та зеки помстились майстру за халатний ремонт десятирічної давності

Коли «швидка» привезла молодика в лікарню, медики одразу запідозрили порушення мозкового кровообігу, а вже невдовзі Ілля опинився в реанімації, де майже одразу впав у кому.

З неї він так і не вийшов.

Що ж стало причиною смерті, чому рідні хлопця винуватять у всьому медиків і що говорить поліція?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / 25-річний хлопець з коми так і не вийшов – лікарська халатність чи трагічна випадковість? / 17.02.2022 20:01
17.02.2022 20:01

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