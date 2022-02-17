25-річний хлопець з коми так і не вийшов – лікарська халатність чи трагічна випадковість?

Лікарська халатність, чи трагічна випадковість?

На Рівненщині медиків районної лікарні звинувачують у смерті 25-річного хлопця.

Це сталося в містечку Сарни.

Іллі Панасюку стало зле у перший день нового року.

У нього почалися судоми, нило все тіло і страшенно боліла голова. Також по темі: Батько, син та зеки помстились майстру за халатний ремонт десятирічної давності

Коли «швидка» привезла молодика в лікарню, медики одразу запідозрили порушення мозкового кровообігу, а вже невдовзі Ілля опинився в реанімації, де майже одразу впав у кому.

З неї він так і не вийшов.

Що ж стало причиною смерті, чому рідні хлопця винуватять у всьому медиків і що говорить поліція?

Про це вже за мить в репортажі Павла Шамшина.