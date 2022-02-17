seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:41Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: 25-летний парень из комы так и не вышел – врачебная халатность или трагическая случайность?

Врачебная халатность или трагическая случайность? В Ровенской области медиков районной больницы обвиняют в смерти 25-летнего парня. Это произошло в городке Сарны. Илье Панасюку стало плохо в первый день нового года. У него начались судороги, ныло все тело и ужасно болела голова. [read_more_news] Когда «скорая» привезла молодого человека в больницу, медики сразу заподозрили нарушение мозгового кровообращения, а уже вскоре Илья оказался в реанимации, где почти сразу впал в кому. Из нее он так и не вышел. Что стало причиной смерти, почему родные парня винят во всем медиков и что говорит полиция? Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

25-летний парень из комы так и не вышел – врачебная халатность или трагическая случайность?
0 Комментировать

Врачебная халатность или трагическая случайность?

В Ровенской области медиков районной больницы обвиняют в смерти 25-летнего парня.

Это произошло в городке Сарны.

Илье Панасюку стало плохо в первый день нового года.

У него начались судороги, ныло все тело и ужасно болела голова. Также по теме: Отец, сын и зеки отомстили мастеру за халатный ремонт десятилетней давности

Когда «скорая» привезла молодого человека в больницу, медики сразу заподозрили нарушение мозгового кровообращения, а уже вскоре Илья оказался в реанимации, где почти сразу впал в кому.

Из нее он так и не вышел.

Что стало причиной смерти, почему родные парня винят во всем медиков и что говорит полиция?

Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 25-летний парень из комы так и не вышел – врачебная халатность или трагическая случайность? / 17.02.2022 20:01
17.02.2022 20:01

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь