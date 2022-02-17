25-летний парень из комы так и не вышел – врачебная халатность или трагическая случайность?

Врачебная халатность или трагическая случайность?

В Ровенской области медиков районной больницы обвиняют в смерти 25-летнего парня.

Это произошло в городке Сарны.

Илье Панасюку стало плохо в первый день нового года.

У него начались судороги, ныло все тело и ужасно болела голова. Также по теме: Отец, сын и зеки отомстили мастеру за халатный ремонт десятилетней давности

Когда «скорая» привезла молодого человека в больницу, медики сразу заподозрили нарушение мозгового кровообращения, а уже вскоре Илья оказался в реанимации, где почти сразу впал в кому.

Из нее он так и не вышел.

Что стало причиной смерти, почему родные парня винят во всем медиков и что говорит полиция?

Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.