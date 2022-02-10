seach
ICTV - Разом краще

Video: 12-річний син втік з дому через знущання матері – приголомшлива історія з Рівненщини

Била сина палицею, а на ніч зачиняла в маленькій коморі, де топили піч! Це приголомшлива історія з Рівненщини. Там 12-річний хлопчик втік з дому, бо його кривдила власна мати. Школяра, який встиг наскрізь промокнути, посеред сільської вулиці зустріли інші діти та привели до себе додому.[read_more_news] І вже звідти дорослі викликала поліцію, бо повертатися до своєї матері хлопець навідріз відмовився. Що ж поліцейські побачили у нього вдома і чому дитина посеред зими наважилася втікати на вулицю? Всі подробиці – вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

12-річний син втік з дому через знущання матері – приголомшлива історія з Рівненщини
0 Коментувати

Била сина палицею, а на ніч зачиняла в маленькій коморі, де топили піч!

Це приголомшлива історія з Рівненщини.

Там 12-річний хлопчик втік з дому, бо його кривдила власна мати.

Школяра, який встиг наскрізь промокнути, посеред сільської вулиці зустріли інші діти та привели до себе додому. Також по темі: У Мелітополі знайшли 8-річного хлопчика-мауглі

І вже звідти дорослі викликала поліцію, бо повертатися до своєї матері хлопець навідріз відмовився.

Що ж поліцейські побачили у нього вдома і чому дитина посеред зими наважилася втікати на вулицю?

Всі подробиці – вже за мить в репортажі Павла Шамшина.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / 12-річний син втік з дому через знущання матері – приголомшлива історія з Рівненщини / 10.02.2022 19:27
10.02.2022 19:27

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь