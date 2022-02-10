12-річний син втік з дому через знущання матері – приголомшлива історія з Рівненщини

Била сина палицею, а на ніч зачиняла в маленькій коморі, де топили піч!

Це приголомшлива історія з Рівненщини.

Там 12-річний хлопчик втік з дому, бо його кривдила власна мати.

Школяра, який встиг наскрізь промокнути, посеред сільської вулиці зустріли інші діти та привели до себе додому. Також по темі: У Мелітополі знайшли 8-річного хлопчика-мауглі

І вже звідти дорослі викликала поліцію, бо повертатися до своєї матері хлопець навідріз відмовився.

Що ж поліцейські побачили у нього вдома і чому дитина посеред зими наважилася втікати на вулицю?

Всі подробиці – вже за мить в репортажі Павла Шамшина.