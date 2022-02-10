12-летний мальчик сбежал из дома из-за издевательства матери — ужасная история из Ровенской области

Била сына палкой, а на ночь закрывала в маленьком амбаре, где топили печь!

Это история из Ровенской области.

Там 12-летний мальчик скрылся из дома, потому что его обижала собственная мать.

Школьника, который успел промокнуть, посреди сельской улицы встретили другие дети и привели к себе домой. Также по теме: В Мелитополе нашли 8-летнего мальчика-маугли

И уже оттуда взрослые вызвали полицию, потому что возвращаться к своей матери парень наотрез отказался.

Что же полицейские увидели у него дома и почему ребенок посреди зимы отважился удирать на улицу?

Все подробности – уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.