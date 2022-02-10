seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:39Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: 12-летний мальчик сбежал из дома из-за издевательства матери — ужасная история из Ровенской области

Била сына палкой, а на ночь закрывала в маленьком амбаре, где топили печь! Это история из Ровенской области. Там 12-летний мальчик скрылся из дома, потому что его обижала собственная мать. Школьника, который успел промокнуть, посреди сельской улицы встретили другие дети и привели к себе домой.[read_more_news] И уже оттуда взрослые вызвали полицию, потому что возвращаться к своей матери парень наотрез отказался. Что же полицейские увидели у него дома и почему ребенок посреди зимы отважился удирать на улицу? Все подробности – уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

12-летний мальчик сбежал из дома из-за издевательства матери — ужасная история из Ровенской области
0 Комментировать

Била сына палкой, а на ночь закрывала в маленьком амбаре, где топили печь!

Это история из Ровенской области.

Там 12-летний мальчик скрылся из дома, потому что его обижала собственная мать.

Школьника, который успел промокнуть, посреди сельской улицы встретили другие дети и привели к себе домой. Также по теме: В Мелитополе нашли 8-летнего мальчика-маугли

И уже оттуда взрослые вызвали полицию, потому что возвращаться к своей матери парень наотрез отказался.

Что же полицейские увидели у него дома и почему ребенок посреди зимы отважился удирать на улицу?

Все подробности – уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 12-летний мальчик сбежал из дома из-за издевательства матери — ужасная история из Ровенской области / 10.02.2022 19:27
10.02.2022 19:27

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь