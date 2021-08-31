Надзвичайні новини — 31.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 31.08.2021:

Гнів небес. Вода суцільною стіною, небо прорізають моторошні візерунки, а дерева летять просто на маршрутки з людьми! Столиця оговтується після моторошної стихії.

Навіжені близнюки. У Рівному 15-річні брати накинулися на першу зустрічну жінку. І нещадно сполосували її ножем. Заради цікавості.

Звір без гальм. На Дніпропетровщині нещадний вбивця сто два рази проштрикнув ножем тіло своєї жертви. І викинув труп у криницю.

Дельта-спалах. Прикарпаття в першій бойовій готовності. Ковідні ліжка розлітаються, наче гарячі пиріжки. Новий штам передається блискавично.

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