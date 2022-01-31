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Video: Надзвичайні новини — 31.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 31.01.2022:   Покинутий підозрілий бусик. А всередині - трупи, які буквально плавають у крові. Надзвичайно жорстоке вбивство подружжя на Київщині. День народження на тому світі. В Одесі чоловік відсвяткував 30-річчя і загинув, забравши з собою ще й друга. Спопеляючі ревнощі! На Київщині чоловік настільки приревнував свою коханку, що забив до смерті конкурента. А потім став прикриватися дружиною і двома дітьми. На Харківщині чоловіка, ймовірно, кілька разів, переїхала машина. За кермом був його найкращий друг. Рідні кажуть - він це зробив навмисно.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 31.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 31.01.2022:  

Покинутий підозрілий бусик. А всередині – трупи, які буквально плавають у крові. Надзвичайно жорстоке вбивство подружжя на Київщині.

День народження на тому світі. В Одесі чоловік відсвяткував 30-річчя і загинув, забравши з собою ще й друга.

Спопеляючі ревнощі! На Київщині чоловік настільки приревнував свою коханку, що забив до смерті конкурента. А потім став прикриватися дружиною і двома дітьми.

На Харківщині чоловіка, ймовірно, кілька разів, переїхала машина. За кермом був його найкращий друг. Рідні кажуть – він це зробив навмисно.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 31.01.2022 / 31.01.2022 20:23
31.01.2022 20:23

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