Надзвичайні новини — 30.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 30.11.2021:

Безглузда й моторошна розправа, яка не вкладається в голові! Чоловіка, що пройшов війну в Афганістані, вбили на мирній батьківщині! А з ним – і його маленьке цуценя!

Агресивний неадекват тероризує багатоповерхівку! Ходить голий, переслідує дітей і нападає на жінок! Хотів зґвалтувати школярку, але її врятували перехожі!

Вражаючий і безкарний терор, а поліція – не рятує! Свекруха хоче забрати хату у невістки й заселила туди цілий табір ромів! А вони не дають життя всім сусідам!

У столиці – як Дикому заході!! Бандити серед ночі підірвали банкомат! Забрали більше мільйона і рознесли фасад житлового будинку!

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