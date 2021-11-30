seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 30.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 30.11.2021:   Безглузда й моторошна розправа, яка не вкладається в голові! Чоловіка, що пройшов війну в Афганістані, вбили на мирній батьківщині! А з ним - і його маленьке цуценя! Агресивний неадекват тероризує багатоповерхівку! Ходить голий, переслідує дітей і нападає на жінок! Хотів зґвалтувати школярку, але її врятували перехожі! Вражаючий і безкарний терор, а поліція - не рятує! Свекруха хоче забрати хату у невістки й заселила туди цілий табір ромів! А вони не дають життя всім сусідам! У столиці - як Дикому заході!! Бандити серед ночі підірвали банкомат! Забрали більше мільйона і рознесли фасад житлового будинку!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 30.11.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 30.11.2021:  

Безглузда й моторошна розправа, яка не вкладається в голові! Чоловіка, що пройшов війну в Афганістані, вбили на мирній батьківщині! А з ним – і його маленьке цуценя!

Агресивний неадекват тероризує багатоповерхівку! Ходить голий, переслідує дітей і нападає на жінок! Хотів зґвалтувати школярку, але її врятували перехожі!

Вражаючий і безкарний терор, а поліція – не рятує! Свекруха хоче забрати хату у невістки й заселила туди цілий табір ромів! А вони не дають життя всім сусідам!

У столиці – як Дикому заході!! Бандити серед ночі підірвали банкомат! Забрали більше мільйона і рознесли фасад житлового будинку!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 30.11.2021 / 30.11.2021 20:26
30.11.2021 20:26

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь