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Video: Надзвичайні новини — 29.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.12.2021:   Моторошне страхіття - у ковідній лікарні! На Івано-Франківщині сталася пожежа у відділенні анестезіології, троє людей згоріли і троє - в тяжкому стані. Все - через заупокійну свічку!! Гангстерський розстріл - у більярдній в Одесі! Зрешечені кулями стіни, гільзи на підлозі, один загиблий і один поранений!! Не дожили до Нового Року! На Донеччині бандити вдерлися в будинок підприємців, убили сім'ю і спокійно поїхали в іншу область. Нахабні урядовці, депутати під наркотиками та напівоголені помічниці!! Найбільший сором року, що минає, в одному сюжеті!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 29.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.12.2021:  

Моторошне страхіття – у ковідній лікарні! На Івано-Франківщині сталася пожежа у відділенні анестезіології, троє людей згоріли і троє – в тяжкому стані. Все – через заупокійну свічку!!

Гангстерський розстріл – у більярдній в Одесі! Зрешечені кулями стіни, гільзи на підлозі, один загиблий і один поранений!!

Не дожили до Нового Року! На Донеччині бандити вдерлися в будинок підприємців, убили сім’ю і спокійно поїхали в іншу область.

Нахабні урядовці, депутати під наркотиками та напівоголені помічниці!! Найбільший сором року, що минає, в одному сюжеті!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 29.12.2021 / 29.12.2021 21:32
29.12.2021 21:32

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