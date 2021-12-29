Надзвичайні новини — 29.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.12.2021:

Моторошне страхіття – у ковідній лікарні! На Івано-Франківщині сталася пожежа у відділенні анестезіології, троє людей згоріли і троє – в тяжкому стані. Все – через заупокійну свічку!!

Гангстерський розстріл – у більярдній в Одесі! Зрешечені кулями стіни, гільзи на підлозі, один загиблий і один поранений!!

Не дожили до Нового Року! На Донеччині бандити вдерлися в будинок підприємців, убили сім’ю і спокійно поїхали в іншу область.

Нахабні урядовці, депутати під наркотиками та напівоголені помічниці!! Найбільший сором року, що минає, в одному сюжеті!

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