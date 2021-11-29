seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 29.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.11.2021:   Четверо загиблих, пів сотні людей без даху над головою! Моторошний вибух у житловому будинку у Новій Одесі! Що з людьми, яким пощастило вижити?! Кривавий детектив - у загадковій родині! Хто вбивця? Теща, її дочка, чи сестра? Сусіди - в шоці! Непримітна клієнтка перетворюється на озброєну розбійницю! Героїчна продавчиня відбила напад і передала бандитку поліції! Безкарна зухвалість, яка розв'язує руки злочинцям! У Запорізькій області юні мажори намагалися викрасти чужу дитину! А поліція нічого не робить!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 29.11.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.11.2021:  

Четверо загиблих, пів сотні людей без даху над головою! Моторошний вибух у житловому будинку у Новій Одесі! Що з людьми, яким пощастило вижити?!

Кривавий детектив – у загадковій родині! Хто вбивця? Теща, її дочка, чи сестра? Сусіди – в шоці!

Непримітна клієнтка перетворюється на озброєну розбійницю! Героїчна продавчиня відбила напад і передала бандитку поліції!

Безкарна зухвалість, яка розв’язує руки злочинцям! У Запорізькій області юні мажори намагалися викрасти чужу дитину! А поліція нічого не робить!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 29.11.2021 / 29.11.2021 20:25
29.11.2021 20:25

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь