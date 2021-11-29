Надзвичайні новини — 29.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.11.2021:

Четверо загиблих, пів сотні людей без даху над головою! Моторошний вибух у житловому будинку у Новій Одесі! Що з людьми, яким пощастило вижити?!

Кривавий детектив – у загадковій родині! Хто вбивця? Теща, її дочка, чи сестра? Сусіди – в шоці!

Непримітна клієнтка перетворюється на озброєну розбійницю! Героїчна продавчиня відбила напад і передала бандитку поліції!

Безкарна зухвалість, яка розв’язує руки злочинцям! У Запорізькій області юні мажори намагалися викрасти чужу дитину! А поліція нічого не робить!

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