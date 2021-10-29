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Video: Надзвичайні новини — 29.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.10.2021:   Стережись Інфініті. У Харкові чергова смертельна аварія. Знову автомобіль тієї ж марки. За кермом жінка. Під колесами - пішохід. Босяцька різанина в кафе "Аристократ". Один загиблий, один поранений. Вбивство сталося біля фігури смерті. Понівечене тіло в зачиненій квартирі. Коли син дізнався, що загинула його мати, влаштував приголомшливу істерику. Підступний план. Не чолом бив, а руками. На Київщині єпископ накинувся на сусідку з кулаками. Шарпав її за одяг і поливав добірною лайкою.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 29.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.10.2021:  

Стережись Інфініті. У Харкові чергова смертельна аварія. Знову автомобіль тієї ж марки. За кермом жінка. Під колесами – пішохід.

Босяцька різанина в кафе “Аристократ”. Один загиблий, один поранений. Вбивство сталося біля фігури смерті.

Понівечене тіло в зачиненій квартирі. Коли син дізнався, що загинула його мати, влаштував приголомшливу істерику. Підступний план.

Не чолом бив, а руками. На Київщині єпископ накинувся на сусідку з кулаками. Шарпав її за одяг і поливав добірною лайкою.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 29.10.2021 / 29.10.2021 20:23
29.10.2021 20:23

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