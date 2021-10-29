Надзвичайні новини — 29.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.10.2021:

Стережись Інфініті. У Харкові чергова смертельна аварія. Знову автомобіль тієї ж марки. За кермом жінка. Під колесами – пішохід.

Босяцька різанина в кафе “Аристократ”. Один загиблий, один поранений. Вбивство сталося біля фігури смерті.

Понівечене тіло в зачиненій квартирі. Коли син дізнався, що загинула його мати, влаштував приголомшливу істерику. Підступний план.

Не чолом бив, а руками. На Київщині єпископ накинувся на сусідку з кулаками. Шарпав її за одяг і поливав добірною лайкою.

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