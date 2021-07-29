Надзвичайні новини — 29.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.07.2021:

На Харківщині люта розправа над шестирічною дівчинкою. У звірячому вбивстві підозрюють тринадцятирічного сусіда.

На Чернігівщині чоловік рубав сина і заливався диким реготом. А потім запрошував сусідів подивитися, що накоїв. І називав криваве вбивство “шкодою”.

Життя після смерті. У будинку, на який впав і вибухнув літак на Прикарпатті, жили три родини. Людям тепер ніде жити, а компенсацію пропонують мізерну.

Чорна вдова з Львівщини. 61-річна жінка відверто знущалася зі свого благовірного. Крутила бурхливі романи просто в нього під носом. І зрештою, зарізала бідолаху.

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