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Video: Надзвичайні новини — 29.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.07.2021:   На Харківщині люта розправа над шестирічною дівчинкою. У звірячому вбивстві підозрюють тринадцятирічного сусіда. На Чернігівщині чоловік рубав сина і заливався диким реготом. А потім запрошував сусідів подивитися, що накоїв. І називав криваве вбивство "шкодою". Життя після смерті. У будинку, на який впав і вибухнув літак на Прикарпатті, жили три родини. Людям тепер ніде жити, а компенсацію пропонують мізерну. Чорна вдова з Львівщини. 61-річна жінка відверто знущалася зі свого благовірного. Крутила бурхливі романи просто в нього під носом. І зрештою, зарізала бідолаху.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 29.07.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 29.07.2021:  

На Харківщині люта розправа над шестирічною дівчинкою. У звірячому вбивстві підозрюють тринадцятирічного сусіда.

На Чернігівщині чоловік рубав сина і заливався диким реготом. А потім запрошував сусідів подивитися, що накоїв. І називав криваве вбивство “шкодою”.

Життя після смерті. У будинку, на який впав і вибухнув літак на Прикарпатті, жили три родини. Людям тепер ніде жити, а компенсацію пропонують мізерну.

Чорна вдова з Львівщини. 61-річна жінка відверто знущалася зі свого благовірного. Крутила бурхливі романи просто в нього під носом. І зрештою, зарізала бідолаху.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 29.07.2021 / 29.07.2021 20:19
29.07.2021 20:19

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