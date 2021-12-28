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Video: Надзвичайні новини — 28.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.12.2021:   Знайшли закатованим за сотні кілометрів від дому! Загадкова загибель керівника санаторію з Рівненщини, тіло якого опинилося аж під Києвом! Гість, від якого підкошуються ноги - в прямому сенсі! Скажений нелюд увірвався додому до двох жінок і почав рубати всіх сокирою! Кліматичні зміни, які перевертають життя з ніг на голову! Вражаючий природний катаклізм одночасно приносить і руйнування, і комічні незручності! Шокуюча смерть всього у сімнадцять років! Хлопець пішов з дому, а його рідні припустилися фатальної помилки, якої вже не виправиш!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 28.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.12.2021:  

Знайшли закатованим за сотні кілометрів від дому! Загадкова загибель керівника санаторію з Рівненщини, тіло якого опинилося аж під Києвом!

Гість, від якого підкошуються ноги – в прямому сенсі! Скажений нелюд увірвався додому до двох жінок і почав рубати всіх сокирою!

Кліматичні зміни, які перевертають життя з ніг на голову! Вражаючий природний катаклізм одночасно приносить і руйнування, і комічні незручності!

Шокуюча смерть всього у сімнадцять років! Хлопець пішов з дому, а його рідні припустилися фатальної помилки, якої вже не виправиш!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 28.12.2021 / 28.12.2021 20:32
28.12.2021 20:32

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