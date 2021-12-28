Надзвичайні новини — 28.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.12.2021:

Знайшли закатованим за сотні кілометрів від дому! Загадкова загибель керівника санаторію з Рівненщини, тіло якого опинилося аж під Києвом!

Гість, від якого підкошуються ноги – в прямому сенсі! Скажений нелюд увірвався додому до двох жінок і почав рубати всіх сокирою!

Кліматичні зміни, які перевертають життя з ніг на голову! Вражаючий природний катаклізм одночасно приносить і руйнування, і комічні незручності!

Шокуюча смерть всього у сімнадцять років! Хлопець пішов з дому, а його рідні припустилися фатальної помилки, якої вже не виправиш!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua