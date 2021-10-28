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Video: Надзвичайні новини — 28.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.10.2021:   Зухвалий розстріл активіста! У Сумах кілер вбив одного з лідерів тамтешнього Правого сектора. Найманець чекав на свою жертву під під'їздом на лавці. Харківський мажор просить вибачення. 16-річний Коля, який сів за кермо Інфініті і спричинив смертельну аварію, розповів, чому не гальмував. Убивча сліпота. Камаз взяв на таран ЗІЛ і вбив чоловіка, який ремонтував вантажівку. Водій заявив - його засліпило сонце. Бойовик у приймальному відділенні. На Київщині в лікарню увірвався озброєний чоловік. Він вимагав, аби його дружину негайно врятували.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 28.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.10.2021:  

Зухвалий розстріл активіста! У Сумах кілер вбив одного з лідерів тамтешнього Правого сектора. Найманець чекав на свою жертву під під’їздом на лавці.

Харківський мажор просить вибачення. 16-річний Коля, який сів за кермо Інфініті і спричинив смертельну аварію, розповів, чому не гальмував.

Убивча сліпота. Камаз взяв на таран ЗІЛ і вбив чоловіка, який ремонтував вантажівку. Водій заявив – його засліпило сонце.

Бойовик у приймальному відділенні. На Київщині в лікарню увірвався озброєний чоловік. Він вимагав, аби його дружину негайно врятували.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 28.10.2021 / 28.10.2021 20:46
28.10.2021 20:46

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