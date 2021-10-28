Надзвичайні новини — 28.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.10.2021:

Зухвалий розстріл активіста! У Сумах кілер вбив одного з лідерів тамтешнього Правого сектора. Найманець чекав на свою жертву під під’їздом на лавці.

Харківський мажор просить вибачення. 16-річний Коля, який сів за кермо Інфініті і спричинив смертельну аварію, розповів, чому не гальмував.

Убивча сліпота. Камаз взяв на таран ЗІЛ і вбив чоловіка, який ремонтував вантажівку. Водій заявив – його засліпило сонце.

Бойовик у приймальному відділенні. На Київщині в лікарню увірвався озброєний чоловік. Він вимагав, аби його дружину негайно врятували.

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