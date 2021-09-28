Надзвичайні новини — 28.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.09.2021:

Подвійний таран! На Миколаївщині – моторошна аварія, у маршрутці, яка врізалась одразу в дві вантажівки, загинули четверо людей. Ще шестеро – поранені. Живі розповідають страшні речі.

Юний охоронець-інкасатор виходить на нічне полювання! 23-річний хлопчина у Києві застрелив простого перехожого-роботягу! Його ледь не розірвали, коли затримували.

Каже: я – поліція і наставляє пістолет! Замість таксиста або кур”єра з посилкою ви можете зустріти справжнього бандита В поліцейських погонах і віддати йому всі свої гроші!

Два бездиханних тіла після довгої гулянки. Гостинного хазяїна підозрюють в убивстві, а він просто… Хотів зігрітися і не міг – через комунальні борги!

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