Надзвичайні новини — 28.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.09.2021:
Подвійний таран! На Миколаївщині - моторошна аварія, у маршрутці, яка врізалась одразу в дві вантажівки, загинули четверо людей. Ще шестеро - поранені. Живі розповідають страшні речі.
Юний охоронець-інкасатор виходить на нічне полювання! 23-річний хлопчина у Києві застрелив простого перехожого-роботягу! Його ледь не розірвали, коли затримували.
Каже: я - поліція і наставляє пістолет! Замість таксиста або кур"єра з посилкою ви можете зустріти справжнього бандита В поліцейських погонах і віддати йому всі свої гроші!
Два бездиханних тіла після довгої гулянки. Гостинного хазяїна підозрюють в убивстві, а він просто... Хотів зігрітися і не міг - через комунальні борги!
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