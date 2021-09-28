seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 28.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.09.2021:   Подвійний таран! На Миколаївщині - моторошна аварія, у маршрутці, яка врізалась одразу в дві вантажівки, загинули четверо людей. Ще шестеро - поранені. Живі розповідають страшні речі. Юний охоронець-інкасатор виходить на нічне полювання! 23-річний хлопчина у Києві застрелив простого перехожого-роботягу!  Його ледь не розірвали, коли затримували. Каже: я - поліція і наставляє пістолет! Замість таксиста або кур"єра з посилкою ви можете зустріти справжнього бандита В поліцейських погонах і віддати йому всі свої гроші! Два бездиханних тіла після довгої гулянки. Гостинного хазяїна підозрюють в убивстві, а він просто... Хотів зігрітися і не міг - через комунальні борги!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 28.09.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.09.2021:  

Подвійний таран! На Миколаївщині – моторошна аварія, у маршрутці, яка врізалась одразу в дві вантажівки, загинули четверо людей. Ще шестеро – поранені. Живі розповідають страшні речі.

Юний охоронець-інкасатор виходить на нічне полювання! 23-річний хлопчина у Києві застрелив простого перехожого-роботягу!  Його ледь не розірвали, коли затримували.

Каже: я – поліція і наставляє пістолет! Замість таксиста або кур”єра з посилкою ви можете зустріти справжнього бандита В поліцейських погонах і віддати йому всі свої гроші!

Два бездиханних тіла після довгої гулянки. Гостинного хазяїна підозрюють в убивстві, а він просто… Хотів зігрітися і не міг – через комунальні борги!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 28.09.2021 / 28.09.2021 20:45
28.09.2021 20:45

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь