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Video: Надзвичайні новини — 28.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.07.2021:   Шокуюча катастрофа на Прикарпатті. На житловий будинок впав літак. Чотири людини загинули. Одержимий вбивця. На Полтавщині чоловік давно полював на свою жертву. На світанку її знайшли задушеною, напівоголеною і з кляпом у роті. Дитина за кермом! У столиці водій, який ледь діставав до педалей, розтрощив дорогущу теслу. Не повірите, хто всадовив малого в крісло! Після мажорної смертельної ДТП у СІЗО опиняється друг власника позашляховика-вбивці. Чоловік твердить - він був пасажиром. І його нібито підставили, аби врятувати "синка".
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 28.07.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.07.2021:  

Шокуюча катастрофа на Прикарпатті. На житловий будинок впав літак. Чотири людини загинули.

Одержимий вбивця. На Полтавщині чоловік давно полював на свою жертву. На світанку її знайшли задушеною, напівоголеною і з кляпом у роті.

Дитина за кермом! У столиці водій, який ледь діставав до педалей, розтрощив дорогущу теслу. Не повірите, хто всадовив малого в крісло!

Після мажорної смертельної ДТП у СІЗО опиняється друг власника позашляховика-вбивці. Чоловік твердить – він був пасажиром. І його нібито підставили, аби врятувати “синка”.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 28.07.2021 / 28.07.2021 20:23
28.07.2021 20:23

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