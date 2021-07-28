Надзвичайні новини — 28.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.07.2021:

Шокуюча катастрофа на Прикарпатті. На житловий будинок впав літак. Чотири людини загинули.

Одержимий вбивця. На Полтавщині чоловік давно полював на свою жертву. На світанку її знайшли задушеною, напівоголеною і з кляпом у роті.

Дитина за кермом! У столиці водій, який ледь діставав до педалей, розтрощив дорогущу теслу. Не повірите, хто всадовив малого в крісло!

Після мажорної смертельної ДТП у СІЗО опиняється друг власника позашляховика-вбивці. Чоловік твердить – він був пасажиром. І його нібито підставили, аби врятувати “синка”.

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