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Video: Надзвичайні новини — 28.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.01.2022:   Нічний вибух у багатоповерхівці. У Запоріжжі рвонув будинок. Одна людина загинула. Ще двоє серйозно травмовані. Решта мешканців - без даху над головою посеред зими. Автоматна черга в центрі столиці! Нападники в балаклавах відкрили вогонь щойно жертва припаркувалася. А коли затихла - рвонули сумку з десятьма мільйонами. Гарна дитина з віруючої сім'ї. Односельці Артемія Рябчука, який влаштував масове вбивство в Дніпрі, говорять, що він хороший. Тим часом ще п'ятеро поранених і досі балансують на межі життя та смерті. Викрадали, труїли і вбивали. У Харкові судять десятьох членів банди чорних рієлторів. Розмови, які перехопили оперативники, і детальні розповіді про звірства з вуст учасників - просто приголомшують.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 28.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.01.2022:  

Нічний вибух у багатоповерхівці. У Запоріжжі рвонув будинок. Одна людина загинула. Ще двоє серйозно травмовані. Решта мешканців – без даху над головою посеред зими.

Автоматна черга в центрі столиці! Нападники в балаклавах відкрили вогонь щойно жертва припаркувалася. А коли затихла – рвонули сумку з десятьма мільйонами.

Гарна дитина з віруючої сім’ї. Односельці Артемія Рябчука, який влаштував масове вбивство в Дніпрі, говорять, що він хороший. Тим часом ще п’ятеро поранених і досі балансують на межі життя та смерті.

Викрадали, труїли і вбивали. У Харкові судять десятьох членів банди чорних рієлторів. Розмови, які перехопили оперативники, і детальні розповіді про звірства з вуст учасників – просто приголомшують.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 28.01.2022 / 28.01.2022 20:22
28.01.2022 20:22

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