Надзвичайні новини — 28.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 28.01.2022:

Нічний вибух у багатоповерхівці. У Запоріжжі рвонув будинок. Одна людина загинула. Ще двоє серйозно травмовані. Решта мешканців – без даху над головою посеред зими.

Автоматна черга в центрі столиці! Нападники в балаклавах відкрили вогонь щойно жертва припаркувалася. А коли затихла – рвонули сумку з десятьма мільйонами.

Гарна дитина з віруючої сім’ї. Односельці Артемія Рябчука, який влаштував масове вбивство в Дніпрі, говорять, що він хороший. Тим часом ще п’ятеро поранених і досі балансують на межі життя та смерті.

Викрадали, труїли і вбивали. У Харкові судять десятьох членів банди чорних рієлторів. Розмови, які перехопили оперативники, і детальні розповіді про звірства з вуст учасників – просто приголомшують.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua