Надзвичайні новини — 27.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.10.2021:

Його виховали гроші. У Харкові 16-річний мажор за кермом елітної Інфініті скоїв смертельну ДТП, яка шокувала всю країну. Героєм Надзвичайних новин він стає не вперше.

Ковід збиває з ніг Львів. Лікарі плачуть. Ще трохи, і перед хворими зачинятимуть двері.

Вибух у дитячому садочку на Київщині. Уламки скла та бетону летіли просто на ліжка малечі!!!

Оперуповноважений поспішав на роботу і вбив людину! У Кривому Розі коп став винуватцем надзвичайно жахливої аварії.

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