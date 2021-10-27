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Video: Надзвичайні новини — 27.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.10.2021:   Його виховали гроші. У Харкові 16-річний мажор за кермом елітної Інфініті скоїв смертельну ДТП, яка шокувала всю країну. Героєм Надзвичайних новин він стає не вперше. Ковід збиває з ніг Львів. Лікарі плачуть. Ще трохи, і перед хворими зачинятимуть двері. Вибух у дитячому садочку на Київщині. Уламки скла та бетону летіли просто на ліжка малечі!!! Оперуповноважений поспішав на роботу і вбив людину! У Кривому Розі коп став винуватцем надзвичайно жахливої аварії.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 27.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.10.2021:  

Його виховали гроші. У Харкові 16-річний мажор за кермом елітної Інфініті скоїв смертельну ДТП, яка шокувала всю країну. Героєм Надзвичайних новин він стає не вперше.

Ковід збиває з ніг Львів. Лікарі плачуть. Ще трохи, і перед хворими зачинятимуть двері.

Вибух у дитячому садочку на Київщині. Уламки скла та бетону летіли просто на ліжка малечі!!!

Оперуповноважений поспішав на роботу і вбив людину! У Кривому Розі коп став винуватцем надзвичайно жахливої аварії.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 27.10.2021 / 27.10.2021 20:39
27.10.2021 20:39

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