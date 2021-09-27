seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 27.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.09.2021:   Нічна розправа в Києві! У столичному середмісті юнак пострілом у серце вбив перехожого! Місце, що вабить бандитів, мов магніт! Шокуючий напад у горезвісних княжичах! Жертв зв'язали, нещадно катували і вимагали єдине - гроші! Романтичне знайомство, нерозлучне кохання, перерізане горло! Як ідилія родинного свята перетворюється на пекло, а щедра господиня-іменинниця - на вбивцю? Блискавичне пограбування на мільйони! Відморозки вигрібають золото, а власниця ювелірки - закута в кайданки і все бачить!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 27.09.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.09.2021:  

Нічна розправа в Києві! У столичному середмісті юнак пострілом у серце вбив перехожого!

Місце, що вабить бандитів, мов магніт! Шокуючий напад у горезвісних княжичах! Жертв зв’язали, нещадно катували і вимагали єдине – гроші!

Романтичне знайомство, нерозлучне кохання, перерізане горло! Як ідилія родинного свята перетворюється на пекло, а щедра господиня-іменинниця – на вбивцю?

Блискавичне пограбування на мільйони! Відморозки вигрібають золото, а власниця ювелірки – закута в кайданки і все бачить!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 27.09.2021 / 27.09.2021 20:28
27.09.2021 20:28

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь