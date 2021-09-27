Надзвичайні новини — 27.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.09.2021:
Нічна розправа в Києві! У столичному середмісті юнак пострілом у серце вбив перехожого!
Місце, що вабить бандитів, мов магніт! Шокуючий напад у горезвісних княжичах! Жертв зв'язали, нещадно катували і вимагали єдине - гроші!
Романтичне знайомство, нерозлучне кохання, перерізане горло! Як ідилія родинного свята перетворюється на пекло, а щедра господиня-іменинниця - на вбивцю?
Блискавичне пограбування на мільйони! Відморозки вигрібають золото, а власниця ювелірки - закута в кайданки і все бачить!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua