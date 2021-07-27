Надзвичайні новини — 27.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.07.2021:

На Полтавщині селянин буквально на годинку заскочив додому, аби накрити зерно перед дощем. І просто у своєму дворі загинув під колесами молоковоза!

Не дотрималась рецепту сімейного щастя і поплатилася життям. На Київщині чоловік задушив свою кохану, бо не виконала його забаганку.

Загадкова смертельна ДТП на Черкащині. Водій ваговоза божиться – він просто обігнав велосипедиста. А той відразу гепнувся на землю замертво.

Неймовірні нічні пригоди 4-річних близнюків. В самих трусах і в трьох капцях на двох малі чимчикували в магазин по іграшку. Поки батьки спали.

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