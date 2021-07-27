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Video: Надзвичайні новини — 27.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.07.2021:   На Полтавщині селянин буквально на годинку заскочив додому, аби накрити зерно перед дощем. І просто у своєму дворі загинув під колесами молоковоза! Не дотрималась рецепту сімейного щастя і поплатилася життям. На Київщині чоловік задушив свою кохану, бо не виконала його забаганку. Загадкова смертельна ДТП на Черкащині. Водій ваговоза божиться - він просто обігнав велосипедиста. А той відразу гепнувся на землю замертво. Неймовірні нічні пригоди 4-річних близнюків. В самих трусах і в трьох капцях на двох малі чимчикували в магазин по іграшку. Поки батьки спали.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 27.07.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.07.2021:  

На Полтавщині селянин буквально на годинку заскочив додому, аби накрити зерно перед дощем. І просто у своєму дворі загинув під колесами молоковоза!

Не дотрималась рецепту сімейного щастя і поплатилася життям. На Київщині чоловік задушив свою кохану, бо не виконала його забаганку.

Загадкова смертельна ДТП на Черкащині. Водій ваговоза божиться – він просто обігнав велосипедиста. А той відразу гепнувся на землю замертво.

Неймовірні нічні пригоди 4-річних близнюків. В самих трусах і в трьох капцях на двох малі чимчикували в магазин по іграшку. Поки батьки спали.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 27.07.2021 / 27.07.2021 20:22
27.07.2021 20:22

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