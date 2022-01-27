Надзвичайні новини — 27.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.01.2022:

Жах, від якого стискається все всередині. У Дніпрі 21-річний солдат влаштував масову бійню – жертв десятеро. Майже всі – товариші по службі. Серед п’ятьох загиблих є жінка.

На Рівненщині нелюд перерізав пенсіонерці горло. Заліз у хату через вікно і перекинув там усе догори дриґом.

Припечатав усю сім’ю на тротуарі. На Львівщині родина з двома маленькими дітьми потрапила під колеса легковика, за кермом якого був двадцятирічний хлопець.

Таємнича загибель двох друзів на Полтавщині. Мати чула, як у сусідній кімнаті її син спілкувався з товаришем. Розмовляли, жартували, сміялися. А потім – раптова мертва тиша. І два трупи в калюжах крові.

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