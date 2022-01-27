seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 27.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.01.2022:   Жах, від якого стискається все всередині. У Дніпрі 21-річний солдат влаштував масову бійню - жертв десятеро. Майже всі - товариші по службі. Серед п'ятьох загиблих є жінка. На Рівненщині нелюд перерізав пенсіонерці горло. Заліз у хату через вікно і перекинув там усе догори дриґом. Припечатав усю сім'ю на тротуарі. На Львівщині родина з двома маленькими дітьми потрапила під колеса легковика, за кермом якого був двадцятирічний хлопець. Таємнича загибель двох друзів на Полтавщині. Мати чула, як у сусідній кімнаті її син спілкувався з товаришем. Розмовляли, жартували, сміялися. А потім - раптова мертва тиша. І два трупи в калюжах крові.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 27.01.2022
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 27.01.2022:  

Жах, від якого стискається все всередині. У Дніпрі 21-річний солдат влаштував масову бійню – жертв десятеро. Майже всі – товариші по службі. Серед п’ятьох загиблих є жінка.

На Рівненщині нелюд перерізав пенсіонерці горло. Заліз у хату через вікно і перекинув там усе догори дриґом.

Припечатав усю сім’ю на тротуарі. На Львівщині родина з двома маленькими дітьми потрапила під колеса легковика, за кермом якого був двадцятирічний хлопець.

Таємнича загибель двох друзів на Полтавщині. Мати чула, як у сусідній кімнаті її син спілкувався з товаришем. Розмовляли, жартували, сміялися. А потім – раптова мертва тиша. І два трупи в калюжах крові.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 27.01.2022 / 27.01.2022 20:41
27.01.2022 20:41

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь