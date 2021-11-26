Надзвичайні новини — 26.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.11.2021:

Масштабна смертельна автокатастрофа і знову в Харкові. Фура пролетіла на червоне світло, зачепила кілька машин, перекинулася на бік і розчавила таксі. Водій віз жінку з маленькою онучкою. Усі троє загинули.

Побили, вивезли на кладовище і змусили копати собі могилу. На Волині чоловіка поховали живцем. Але він зміг вибратися і назвати копам імена своїх катів.

Мешканці висотки на Житомирщині страждають через психічнохвору пенсіонерку. Дивачка збирає тварин на вулиці і їсть їх. А сусідам погрожує розправою!

Вирвав серце своєму другові, присипав порохом тіло і підпалив. Разом із усією багатоповерхівкою. Мешканці і досі не можуть жити в своїх квартирах. Але наважились прийти в оселю патрача.

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