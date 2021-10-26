Надзвичайні новини — 26.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.10.2021:

Україна захлинається від ковідних смертей. Все більше областей стрімко наближаються до червоної зони. Перелякані люди шикуються в довжелезні черги на щеплення.

Рука у м’ясорубці. На Львівщині лікарі й надзвичайники рятували дворічну дитину, яка необережно потрапила в криваву пастку.

Мовчазний свідок. У Запоріжжі паралізована дружина тиждень пролежала поруч із мертвим чоловіком. А поліція відмовлялася рятувати її, бо не було трупного запаху!

Гірше за тюрму! В Одесі суддя призначив курйозне покарання двом нерозумним злодюжкам: читання дитячої літератури

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