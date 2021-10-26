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Video: Надзвичайні новини — 26.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.10.2021:   Україна захлинається від ковідних смертей. Все більше областей стрімко наближаються до червоної зони. Перелякані люди шикуються в довжелезні черги на щеплення. Рука у м'ясорубці. На Львівщині лікарі й надзвичайники рятували дворічну дитину, яка необережно потрапила в криваву пастку. Мовчазний свідок. У Запоріжжі паралізована дружина тиждень пролежала поруч із мертвим чоловіком. А поліція відмовлялася рятувати її, бо не було трупного запаху! Гірше за тюрму! В Одесі суддя призначив курйозне покарання двом нерозумним злодюжкам: читання дитячої літератури
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 26.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.10.2021:  

Україна захлинається від ковідних смертей. Все більше областей стрімко наближаються до червоної зони. Перелякані люди шикуються в довжелезні черги на щеплення.

Рука у м’ясорубці. На Львівщині лікарі й надзвичайники рятували дворічну дитину, яка необережно потрапила в криваву пастку.

Мовчазний свідок. У Запоріжжі паралізована дружина тиждень пролежала поруч із мертвим чоловіком. А поліція відмовлялася рятувати її, бо не було трупного запаху!

Гірше за тюрму! В Одесі суддя призначив курйозне покарання двом нерозумним злодюжкам: читання дитячої літератури

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 26.10.2021 / 26.10.2021 20:30
26.10.2021 20:30

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