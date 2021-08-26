Надзвичайні новини — 26.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.08.2021:
Стрілянина - в Харкові! В центрі міста неадекват прибіг до ресторану з автоматом і відкрив вогонь!!
Моторошний трилер - на Київщині! Скажений нападник вліз у хату, встромив ніж у груди хлопчику і накинувся на його сестру!!
Збоченці - розбійники! Двоє злочинців підстерігали молодиків під нічними клубами, поїли їх снодійним, грабували і навіть гвалтували!!
Надзвичайний вчинок справжньої чемпіонки!! Бронзова призерка Олімпіади отримала квартиру від влади і віддала її своєму тренеру!!
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