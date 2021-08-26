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Video: Надзвичайні новини — 26.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.08.2021:   Стрілянина - в Харкові! В центрі міста неадекват прибіг до ресторану з автоматом і відкрив вогонь!! Моторошний трилер - на Київщині! Скажений нападник вліз у хату, встромив ніж у груди хлопчику і накинувся на його сестру!! Збоченці - розбійники! Двоє злочинців підстерігали молодиків під нічними клубами, поїли їх снодійним, грабували і навіть гвалтували!! Надзвичайний вчинок справжньої чемпіонки!! Бронзова призерка Олімпіади отримала квартиру від влади і віддала її своєму тренеру!!  
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 26.08.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.08.2021:  

Стрілянина – в Харкові! В центрі міста неадекват прибіг до ресторану з автоматом і відкрив вогонь!!

Моторошний трилер – на Київщині! Скажений нападник вліз у хату, встромив ніж у груди хлопчику і накинувся на його сестру!!

Збоченці – розбійники! Двоє злочинців підстерігали молодиків під нічними клубами, поїли їх снодійним, грабували і навіть гвалтували!!

Надзвичайний вчинок справжньої чемпіонки!! Бронзова призерка Олімпіади отримала квартиру від влади і віддала її своєму тренеру!!

 

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 26.08.2021 / 26.08.2021 20:24
26.08.2021 20:24

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