Надзвичайні новини — 26.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 26.01.2022:

Смертельний постріл зі степлера. На Запоріжжі чоловіка застрелили з саморобного будівельного інструмента. А тіло надійно заховали.

Чоловік вистрибнув з вікна квартири. Всередині якої знайшли ще двох скривавлених молодих людей. У столиці моторошною трагедією завершилося сімейне свято.

Зачарована мішень. У селі під Києвом машини невтомно гатять в один і той самий паркан біля зупинки. Люди вже бояться там ходити, але реально більше ніде. Чого чекають місцеві чиновники?

Відому співачку переслідує маніяк. Підрізає її на дорозі, погрожує вбивством, криє відбірною лайкою і щиро боїться, що вона назве його… Дурником.

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