Надзвичайні новини — 25.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.10.2021:

Надзвичайно смертоносна аварія на Херсонщині. Після удару об дерево позашляховик розірвало на шматки. Загинули четверо. Серед них і водій, якому всього п’ятнадцять.

Мрець у туалеті. На Одещині господар знайшов у себе на подвір’ї труп. Вбивця викинув свою жертву у вигрібну яму.

Газові заворушення. У Житомирі натовп брав штурмом газову компанію, бо люди не хочуть платити за послуги транспортування блакитного палива подвійну ціну.

У темних провулках вона як риба в воді. Надзвичайні новини побували на видовищному стрілецькому фестивалі і взяли уроки у чемпіонки.

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