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Video: Надзвичайні новини — 25.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.10.2021:   Надзвичайно смертоносна аварія на Херсонщині. Після удару об дерево позашляховик розірвало на шматки. Загинули четверо. Серед них і водій, якому всього п'ятнадцять. Мрець у туалеті. На Одещині господар знайшов у себе на подвір'ї труп. Вбивця викинув свою жертву у вигрібну яму. Газові заворушення. У Житомирі натовп брав штурмом газову компанію, бо люди не хочуть платити за послуги транспортування блакитного палива подвійну ціну. У темних провулках вона як риба в воді. Надзвичайні новини побували на видовищному стрілецькому фестивалі і взяли уроки у чемпіонки.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 25.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.10.2021:  

Надзвичайно смертоносна аварія на Херсонщині. Після удару об дерево позашляховик розірвало на шматки. Загинули четверо. Серед них і водій, якому всього п’ятнадцять.

Мрець у туалеті. На Одещині господар знайшов у себе на подвір’ї труп. Вбивця викинув свою жертву у вигрібну яму.

Газові заворушення. У Житомирі натовп брав штурмом газову компанію, бо люди не хочуть платити за послуги транспортування блакитного палива подвійну ціну.

У темних провулках вона як риба в воді. Надзвичайні новини побували на видовищному стрілецькому фестивалі і взяли уроки у чемпіонки.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 25.10.2021 / 25.10.2021 20:25
25.10.2021 20:25

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