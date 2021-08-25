Надзвичайні новини — 25.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.08.2021:
Любов - зла!! Шокуючий переполох - у дворі! Жінка пролетіла перед вікнами і впала біля будинку, а очевидці призначили винного і влаштували самосуд!
Загадкова смерть сімейної пари! Сусіди - в шоці, бо, виявляється - добре знають убивцю!
Таємниче зникнення військової! Жінка, яка постійно їздила на Донбас, наче крізь землю провалилася! В голові не вкладається - хто в цьому винен!!
Надзвичайний подвиг хороброї сусідки! Пенсіонерці, з якою ворогували сусіди, вони тепер готові "мити ноги"!! Що ж вона такого зробила?
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