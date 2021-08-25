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Video: Надзвичайні новини — 25.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.08.2021:   Любов - зла!! Шокуючий переполох - у дворі! Жінка пролетіла перед вікнами і впала біля будинку, а очевидці призначили винного і влаштували самосуд! Загадкова смерть сімейної пари! Сусіди - в шоці, бо, виявляється - добре знають убивцю! Таємниче зникнення військової! Жінка, яка постійно їздила на Донбас, наче крізь землю провалилася! В голові не вкладається - хто в цьому винен!! Надзвичайний подвиг хороброї сусідки! Пенсіонерці, з якою ворогували сусіди, вони тепер готові "мити ноги"!! Що ж вона такого зробила?
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 25.08.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.08.2021:  

Любов – зла!! Шокуючий переполох – у дворі! Жінка пролетіла перед вікнами і впала біля будинку, а очевидці призначили винного і влаштували самосуд!

Загадкова смерть сімейної пари! Сусіди – в шоці, бо, виявляється – добре знають убивцю!

Таємниче зникнення військової! Жінка, яка постійно їздила на Донбас, наче крізь землю провалилася! В голові не вкладається – хто в цьому винен!!

Надзвичайний подвиг хороброї сусідки! Пенсіонерці, з якою ворогували сусіди, вони тепер готові “мити ноги”!! Що ж вона такого зробила?

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 25.08.2021 / 25.08.2021 20:26
25.08.2021 20:26

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