Надзвичайні новини — 25.08.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.08.2021:

Любов – зла!! Шокуючий переполох – у дворі! Жінка пролетіла перед вікнами і впала біля будинку, а очевидці призначили винного і влаштували самосуд!

Загадкова смерть сімейної пари! Сусіди – в шоці, бо, виявляється – добре знають убивцю!

Таємниче зникнення військової! Жінка, яка постійно їздила на Донбас, наче крізь землю провалилася! В голові не вкладається – хто в цьому винен!!

Надзвичайний подвиг хороброї сусідки! Пенсіонерці, з якою ворогували сусіди, вони тепер готові “мити ноги”!! Що ж вона такого зробила?

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