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Video: Надзвичайні новини — 25.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.01.2022:   Озброєні розбірки в центрі Києва!!1 Невідомі стріляють з автоматів просто посеред вулиці!! Троє людей загинули в моторошній пожежі в багатоповерхівці на Полтавщині. Нещасті не змогли вибратися із пекельної пастки через сильне задимлення. Зімітувати самогубство. Родина вже готувалася до похорону, коли до них завітали правоохоронці. Виявилося, що дядько поліз у зашморг не з власної волі. Наші персональні дані вже в чужих руках. Хакери начебто зламали хвалену дію. Чиновники кажуть - фейк. Проте айті-спеціалісти мають погані новини для українців.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 25.01.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.01.2022:  

Озброєні розбірки в центрі Києва!!1 Невідомі стріляють з автоматів просто посеред вулиці!!

Троє людей загинули в моторошній пожежі в багатоповерхівці на Полтавщині. Нещасті не змогли вибратися із пекельної пастки через сильне задимлення.

Зімітувати самогубство. Родина вже готувалася до похорону, коли до них завітали правоохоронці. Виявилося, що дядько поліз у зашморг не з власної волі.

Наші персональні дані вже в чужих руках. Хакери начебто зламали хвалену дію. Чиновники кажуть – фейк. Проте айті-спеціалісти мають погані новини для українців.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 25.01.2022 / 26.01.2022 16:17
26.01.2022 16:17

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