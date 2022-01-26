Надзвичайні новини — 25.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 25.01.2022:

Озброєні розбірки в центрі Києва!!1 Невідомі стріляють з автоматів просто посеред вулиці!!

Троє людей загинули в моторошній пожежі в багатоповерхівці на Полтавщині. Нещасті не змогли вибратися із пекельної пастки через сильне задимлення.

Зімітувати самогубство. Родина вже готувалася до похорону, коли до них завітали правоохоронці. Виявилося, що дядько поліз у зашморг не з власної волі.

Наші персональні дані вже в чужих руках. Хакери начебто зламали хвалену дію. Чиновники кажуть – фейк. Проте айті-спеціалісти мають погані новини для українців.

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