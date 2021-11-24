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Video: Надзвичайні новини — 24.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 24.11.2021:   Бігла на тролейбус і потрапила під трамвай. Пенсіонерка вийшла з магазину і зашпорталася на коліях. Жахлива загибель жінки в столиці. Ввечері вийшов по сигарети в магазин, а зранку його знайшли мертвим і напівоголеним обабіч дороги. Загадкова насильницька смерть чоловіка на Полтавщині. Два тижні чоловік жив із мертвою подругою. А потім вирішив позбутися тіла - виніс на вулицю і спалив. Йому тепер закидають: вчинив не по-християнськи. Комунальний бойовик у Запоріжжі. У квартирі любительки собак прорвали труби. Мешканці багатоповерхівки змушені жити без опалення та гарячої води, бо жінка кидається на всіх із ножем.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 24.11.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 24.11.2021:  

Бігла на тролейбус і потрапила під трамвай. Пенсіонерка вийшла з магазину і зашпорталася на коліях. Жахлива загибель жінки в столиці.

Ввечері вийшов по сигарети в магазин, а зранку його знайшли мертвим і напівоголеним обабіч дороги. Загадкова насильницька смерть чоловіка на Полтавщині.

Два тижні чоловік жив із мертвою подругою. А потім вирішив позбутися тіла – виніс на вулицю і спалив. Йому тепер закидають: вчинив не по-християнськи.

Комунальний бойовик у Запоріжжі. У квартирі любительки собак прорвали труби. Мешканці багатоповерхівки змушені жити без опалення та гарячої води, бо жінка кидається на всіх із ножем.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 24.11.2021 / 24.11.2021 20:23
24.11.2021 20:23

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