Надзвичайні новини — 24.01.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 24.01.2022:

Усі загинули! Чотири людини померли миттєво, коли легкових просто пірнув під фуру. Дах зрізало, наче шаблею. Приголомшлива аварія за 40 кілометрів від столиці.

Скривавлений труп на порозі лікарні. У Києві внаслідок вогнепального поранення чоловікові знесло пів голови. Впізнали його не одразу.

На повних парах зніс 9-річну дівчинку і навіть не пригальмував. Непростий винуватець смертельної ДТП на Прикарпатті твердить – не помітив дитину в червоному пальті.

Батьки цілий тиждень не хотіли ховати загибле немовля. Увесь цей час труп лежав на кухні у пластиковій ванночці. Поруч жила 6-річна дівчинка. Село повстало.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua