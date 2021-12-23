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Video: Надзвичайні новини — 23.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.12.2021:   Месники-кіднепери. У столиці жінка разом зі своїми родичами викрала колишнього. Бідолашного запхали в авто, зв'язали руки й ноги та кинули в підвал. Туалетний педофіл - загроза всеукраїнського масштабу. Збоченця, який підстеріг семирічну дівчинку у шкільній вбиральні, вже ловили в столиці і розшукували в Харкові. Шикуйсь! Струнко! Солдатські команди стосуються і жінок. Українки тепер військовозобов'язані. Чи служитимуть дівчата в армії? А кого можуть забрати на фронт? Все розкажемо. Лігво огиди, гріха й розпусти у центрі Миколаєва. Пиячать, вживають наркотики, б'ються і вбивають. І все це жахіття просто під вікнами школи та дитсадка.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 23.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.12.2021:  

Месники-кіднепери. У столиці жінка разом зі своїми родичами викрала колишнього. Бідолашного запхали в авто, зв’язали руки й ноги та кинули в підвал.

Туалетний педофіл – загроза всеукраїнського масштабу. Збоченця, який підстеріг семирічну дівчинку у шкільній вбиральні, вже ловили в столиці і розшукували в Харкові.

Шикуйсь! Струнко! Солдатські команди стосуються і жінок. Українки тепер військовозобов’язані. Чи служитимуть дівчата в армії? А кого можуть забрати на фронт? Все розкажемо.

Лігво огиди, гріха й розпусти у центрі Миколаєва. Пиячать, вживають наркотики, б’ються і вбивають. І все це жахіття просто під вікнами школи та дитсадка.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 23.12.2021 / 23.12.2021 20:37
23.12.2021 20:37

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