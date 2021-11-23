seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 23.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.11.2021:   Підбіг до родини з маленькою дитиною і відкрив вогонь. У Запоріжжі затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин на Київщині. Чиї накази виконував найманець? На Миколаївщині четверо мисливців влаштували полювання на людину! Ганялися за живою мішенню на авто і стріляли. Три роки душогуб виношував план помсти. А після кривавої розправи ще не раз повертався на місце злочину і плутав сліди. Дике вбивство на Львівщині. Депутат, який приїхав вчити правоохоронців, як треба працювати, сам вляпався в історію. У Харкові Олександр куницький за кермом елітного порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф - 340 гривень.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 23.11.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.11.2021:  

Підбіг до родини з маленькою дитиною і відкрив вогонь. У Запоріжжі затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин на Київщині. Чиї накази виконував найманець?

На Миколаївщині четверо мисливців влаштували полювання на людину! Ганялися за живою мішенню на авто і стріляли.

Три роки душогуб виношував план помсти. А після кривавої розправи ще не раз повертався на місце злочину і плутав сліди. Дике вбивство на Львівщині.

Депутат, який приїхав вчити правоохоронців, як треба працювати, сам вляпався в історію. У Харкові Олександр куницький за кермом елітного порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф – 340 гривень.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 23.11.2021 / 23.11.2021 20:36
23.11.2021 20:36

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь