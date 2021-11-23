Надзвичайні новини — 23.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.11.2021:
Підбіг до родини з маленькою дитиною і відкрив вогонь. У Запоріжжі затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин на Київщині. Чиї накази виконував найманець?
На Миколаївщині четверо мисливців влаштували полювання на людину! Ганялися за живою мішенню на авто і стріляли.
Три роки душогуб виношував план помсти. А після кривавої розправи ще не раз повертався на місце злочину і плутав сліди. Дике вбивство на Львівщині.
Депутат, який приїхав вчити правоохоронців, як треба працювати, сам вляпався в історію. У Харкові Олександр куницький за кермом елітного порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф - 340 гривень.
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.11.2021:
Підбіг до родини з маленькою дитиною і відкрив вогонь. У Запоріжжі затримали стрільця, який скоїв резонансний злочин на Київщині. Чиї накази виконував найманець?
На Миколаївщині четверо мисливців влаштували полювання на людину! Ганялися за живою мішенню на авто і стріляли.
Три роки душогуб виношував план помсти. А після кривавої розправи ще не раз повертався на місце злочину і плутав сліди. Дике вбивство на Львівщині.
Депутат, який приїхав вчити правоохоронців, як треба працювати, сам вляпався в історію. У Харкові Олександр куницький за кермом елітного порше порушив правила і влаштував виставу, аби не платити штраф – 340 гривень.