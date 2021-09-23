Надзвичайні новини — 23.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.09.2021:

У набоях перед замахом хтось навіть змінював порох! Що ще вдалося дізнатися про головне розслідування країни: розстріл автомобіля першого помічника президента?!

Коли буде новий локдаун?! Україна – знову в жовтій зоні карантину! Як дотримуються правил? Що чекає на навчання і школи, в яких персонал – відмовляється вакцинуватися?

Життя у смердючому пеклі! Мешканці багатоповерхівки тонуть у нечистотах, дім руйнується, поки приватний ЖЕК та міська влада не можуть з’ясувати – хто крайній!

Сантехніки, слюсарі та електрики панічно бояться неадекватного месника! У Києві чоловік так ненавидить комунальників, що розбиває їм голови!

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