Надзвичайні новини — 23.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 23.09.2021:
У набоях перед замахом хтось навіть змінював порох! Що ще вдалося дізнатися про головне розслідування країни: розстріл автомобіля першого помічника президента?!
Коли буде новий локдаун?! Україна - знову в жовтій зоні карантину! Як дотримуються правил? Що чекає на навчання і школи, в яких персонал - відмовляється вакцинуватися?
Життя у смердючому пеклі! Мешканці багатоповерхівки тонуть у нечистотах, дім руйнується, поки приватний ЖЕК та міська влада не можуть з'ясувати - хто крайній!
Сантехніки, слюсарі та електрики панічно бояться неадекватного месника! У Києві чоловік так ненавидить комунальників, що розбиває їм голови!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua