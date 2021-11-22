Надзвичайні новини — 22.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.11.2021:

Водій львівської маршрутки збив на переході двох чорниць. Одну тягнув аж до кінцевої зупинки – а це кілька кілометрів. Шансів вижити у жінки не було. Що тепер винуватець скаже в суді?

Шалена стрілянина в кафе! У Дніпрі бандити під час сходки не домовилися про сфери впливу і потягнулися за зброєю.

ВІП-вагон від Укрзалізниці! Королівські ліжка, санвузол, декорований мозаїкою й сніданки, наче в палаці. Паралельний світ – по сусідству з обдертим плацкартом.

Смертельно небезпечний магнетизм. На Одещині 10-річна школярка проковтнула магніти! Зробила це навмисно і не зізнавалася, допоки не стало зовсім зле.

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