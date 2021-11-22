seach
ICTV - Разом краще

Video: Надзвичайні новини — 22.11.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.11.2021:   Водій львівської маршрутки збив на переході двох чорниць. Одну тягнув аж до кінцевої зупинки - а це кілька кілометрів. Шансів вижити у жінки не було. Що тепер винуватець скаже в суді? Шалена стрілянина в кафе! У Дніпрі бандити під час сходки не домовилися про сфери впливу і потягнулися за зброєю. ВІП-вагон від Укрзалізниці! Королівські ліжка, санвузол, декорований мозаїкою й сніданки, наче в палаці. Паралельний світ - по сусідству з обдертим плацкартом. Смертельно небезпечний магнетизм. На Одещині 10-річна школярка проковтнула магніти! Зробила це навмисно і не зізнавалася, допоки не стало зовсім зле.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 22.11.2021
0 Коментувати

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.11.2021:  

Водій львівської маршрутки збив на переході двох чорниць. Одну тягнув аж до кінцевої зупинки – а це кілька кілометрів. Шансів вижити у жінки не було. Що тепер винуватець скаже в суді?

Шалена стрілянина в кафе! У Дніпрі бандити під час сходки не домовилися про сфери впливу і потягнулися за зброєю.

ВІП-вагон від Укрзалізниці! Королівські ліжка, санвузол, декорований мозаїкою й сніданки, наче в палаці. Паралельний світ – по сусідству з обдертим плацкартом.

Смертельно небезпечний магнетизм. На Одещині 10-річна школярка проковтнула магніти! Зробила це навмисно і не зізнавалася, допоки не стало зовсім зле.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 22.11.2021 / 22.11.2021 20:31
22.11.2021 20:31

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь