Надзвичайні новини — 22.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.10.2021:

Війна за межу!! На Вінниччині пенсіонер у вісімдесят три роки зарубав лопатою свою сусідку!!

Насувається катастрофа! В реанімації немає кисню, родичів хворих готують до найгіршого!

Нова атака на топ-чиновника! Заступнику керівника Офісу президента кинули коктейль молотова на подвір’я! Просто до дня народження!

Вендета по-вінницьки! У хмільнику колишній приятель напав на підприємця і ледь не вбив його на очах у дружини! А тепер відкрито погрожує закінчити розправу!

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