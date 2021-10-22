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Video: Надзвичайні новини — 22.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.10.2021:   Війна за межу!! На Вінниччині пенсіонер у вісімдесят три роки зарубав лопатою свою сусідку!! Насувається катастрофа! В реанімації немає кисню, родичів хворих готують до найгіршого! Нова атака на топ-чиновника! Заступнику керівника Офісу президента кинули коктейль молотова на подвір'я! Просто до дня народження! Вендета по-вінницьки! У хмільнику колишній приятель напав на підприємця і ледь не вбив його на очах у дружини! А тепер відкрито погрожує закінчити розправу!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 22.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.10.2021:  

Війна за межу!! На Вінниччині пенсіонер у вісімдесят три роки зарубав лопатою свою сусідку!!

Насувається катастрофа! В реанімації немає кисню, родичів хворих готують до найгіршого!

Нова атака на топ-чиновника! Заступнику керівника Офісу президента кинули коктейль молотова на подвір’я! Просто до дня народження!

Вендета по-вінницьки! У хмільнику колишній приятель напав на підприємця і ледь не вбив його на очах у дружини! А тепер відкрито погрожує закінчити розправу!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 22.10.2021 / 22.10.2021 20:17
22.10.2021 20:17

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