Надзвичайні новини — 22.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.09.2021:

Замах на першого помічника президента! Розстріляли автомобіль Сергія Шефіра, Зеленський терміново повертається в Київ з Генасамблеї ООН!

Моторошна трагедія – за кілька кроків від власного дому! Шалений автомобіль зніс пару закоханих, коли вони пішли на побачення!

П’яний військовий за кермом влаштував аварію і кидався на поліцейських! У його крові виявили майже смертельну дозу алкоголю, а він ще й ПИВ горілку на місці ДТП!

Безпрецедентний рецепт боротьби з наркотиками! Адвокат звільнився з престижної роботи, влаштувався… Двірником… І оголосив війну наркопритону!

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