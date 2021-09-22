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Video: Надзвичайні новини — 22.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.09.2021:   Замах на першого помічника президента! Розстріляли автомобіль Сергія Шефіра, Зеленський терміново повертається в Київ з Генасамблеї ООН! Моторошна трагедія - за кілька кроків від власного дому! Шалений автомобіль зніс пару закоханих, коли вони пішли на побачення! П'яний військовий за кермом влаштував аварію і кидався на поліцейських! У його крові виявили майже смертельну дозу алкоголю, а він ще й ПИВ горілку на місці ДТП! Безпрецедентний рецепт боротьби з наркотиками! Адвокат звільнився з престижної роботи, влаштувався... Двірником... І оголосив війну наркопритону!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 22.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.09.2021:  

Замах на першого помічника президента! Розстріляли автомобіль Сергія Шефіра, Зеленський терміново повертається в Київ з Генасамблеї ООН!

Моторошна трагедія – за кілька кроків від власного дому! Шалений автомобіль зніс пару закоханих, коли вони пішли на побачення!

П’яний військовий за кермом влаштував аварію і кидався на поліцейських! У його крові виявили майже смертельну дозу алкоголю, а він ще й ПИВ горілку на місці ДТП!

Безпрецедентний рецепт боротьби з наркотиками! Адвокат звільнився з престижної роботи, влаштувався… Двірником… І оголосив війну наркопритону!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 22.09.2021 / 22.09.2021 20:26
22.09.2021 20:26

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