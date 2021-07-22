Надзвичайні новини — 22.07.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.07.2021:

Встати! Суддя їде! Стовп, вирваний з корінням! Відірване колесо і дві панянки в дорогому позашляховику на тротуарі. За кермом – вершителька правосуддя з ознаками сп’яніння!

Тіло незнайомки знаходять у криниці на приватному подвір’ї. Копи затримують сина власниці будинку. Втім, вона каже – її дитину насправді підставили!

Серед ночі двоє чоловіків тягнуть із квартири великий чорний мішок. Всередині – вже муміфіковане тіло! Шокуюча боротьба за квадратні метри в столиці.

Двомісячна норма опадів обрушилася на Одесу! Маршрутки з людьми тонуть просто на дорозі. А моторошними ріками плавають тіла!

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