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Video: Надзвичайні новини — 22.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.02.2022:   Очікувано, але надзвичайно тривожно!! Президент Росії визнав незалежність псевдореспублік на Донбасі та офіційно відправив війська на українську територію!! Що робити і як поводитися?! Корисні та дієві поради для українців, як реагувати на агресію і військове вторгнення! Школяр, якого дехто з сусідів не вважає людиною!! Пиячив, курив і зробив найстрашніше, коли залишився в компанії з подругою власного батька! Обережно - весна на порозі! Чим смертельно небезпечне потепління?! І як не стати жертвою мінливої сучасної погоди?!  
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 22.02.2022
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.02.2022:  

Очікувано, але надзвичайно тривожно!! Президент Росії визнав незалежність псевдореспублік на Донбасі та офіційно відправив війська на українську територію!!

Що робити і як поводитися?! Корисні та дієві поради для українців, як реагувати на агресію і військове вторгнення!

Школяр, якого дехто з сусідів не вважає людиною!! Пиячив, курив і зробив найстрашніше, коли залишився в компанії з подругою власного батька!

Обережно – весна на порозі! Чим смертельно небезпечне потепління?! І як не стати жертвою мінливої сучасної погоди?!

 

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 22.02.2022 / 22.02.2022 20:33
22.02.2022 20:33

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