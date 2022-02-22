Надзвичайні новини — 22.02.2022

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 22.02.2022:

Очікувано, але надзвичайно тривожно!! Президент Росії визнав незалежність псевдореспублік на Донбасі та офіційно відправив війська на українську територію!!

Що робити і як поводитися?! Корисні та дієві поради для українців, як реагувати на агресію і військове вторгнення!

Школяр, якого дехто з сусідів не вважає людиною!! Пиячив, курив і зробив найстрашніше, коли залишився в компанії з подругою власного батька!

Обережно – весна на порозі! Чим смертельно небезпечне потепління?! І як не стати жертвою мінливої сучасної погоди?!

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