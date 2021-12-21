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Video: Надзвичайні новини — 21.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.12.2021:   Вибухнув будинок на Дніпропетровщині. Ледь живий господар квартири на четвертому поверсі просив його пробачити. Стрілянина та різня на дитячому дні народження. На Запоріжжі у ресторані між родичами спалахнув кривавий конфлікт! На Черкащині 16-річна студентка забила до смерті батька своєї подруги. Що пов'язувало юну красуню і бідового сім'янина? Страшна історія. Піратка Чорного моря. В Одесі 25-річна жінка викрала яхту. Збиралася поплисти аж у Миколаїв. Але збилася з курсу через суцільну пітьму і повну неадекватність.
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 21.12.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.12.2021:  

Вибухнув будинок на Дніпропетровщині. Ледь живий господар квартири на четвертому поверсі просив його пробачити.

Стрілянина та різня на дитячому дні народження. На Запоріжжі у ресторані між родичами спалахнув кривавий конфлікт!

На Черкащині 16-річна студентка забила до смерті батька своєї подруги. Що пов’язувало юну красуню і бідового сім’янина? Страшна історія.

Піратка Чорного моря. В Одесі 25-річна жінка викрала яхту. Збиралася поплисти аж у Миколаїв. Але збилася з курсу через суцільну пітьму і повну неадекватність.

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 21.12.2021 / 21.12.2021 20:45
21.12.2021 20:45

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