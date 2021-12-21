Надзвичайні новини — 21.12.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.12.2021:

Вибухнув будинок на Дніпропетровщині. Ледь живий господар квартири на четвертому поверсі просив його пробачити.

Стрілянина та різня на дитячому дні народження. На Запоріжжі у ресторані між родичами спалахнув кривавий конфлікт!

На Черкащині 16-річна студентка забила до смерті батька своєї подруги. Що пов’язувало юну красуню і бідового сім’янина? Страшна історія.

Піратка Чорного моря. В Одесі 25-річна жінка викрала яхту. Збиралася поплисти аж у Миколаїв. Але збилася з курсу через суцільну пітьму і повну неадекватність.

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