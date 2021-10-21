Надзвичайні новини — 21.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.10.2021:

Діра в голові – у відповідь на невинні слова! В Києві чоловік попросив у перехожого закурити, а той виявився чемпіоном з карате і по-своєму зрозумів прохання!

Червона зона – вже в дії! Кого не пускають у транспорт і як штрафують!! Надзвичайні новини провели власний експеримент з вражаючим результатом!

Лютий Рембо на Львівщині порізав трьох людей ножем, бо на них образився! Один – загинув, двоє – поранені!

Надзвичайно підступний замах на власну дружину! Чоловік з третьої спроби вбив жінку за допомогою отруйної кобри!!

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