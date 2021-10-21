Надзвичайні новини — 21.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.10.2021:
Діра в голові - у відповідь на невинні слова! В Києві чоловік попросив у перехожого закурити, а той виявився чемпіоном з карате і по-своєму зрозумів прохання!
Червона зона - вже в дії! Кого не пускають у транспорт і як штрафують!! Надзвичайні новини провели власний експеримент з вражаючим результатом!
Лютий Рембо на Львівщині порізав трьох людей ножем, бо на них образився! Один - загинув, двоє - поранені!
Надзвичайно підступний замах на власну дружину! Чоловік з третьої спроби вбив жінку за допомогою отруйної кобри!!
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