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Video: Надзвичайні новини — 21.10.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.10.2021:   Діра в голові - у відповідь на невинні слова! В Києві чоловік попросив у перехожого закурити, а той виявився чемпіоном з карате і по-своєму зрозумів прохання! Червона зона - вже в дії! Кого не пускають у транспорт і як штрафують!! Надзвичайні новини провели власний експеримент з вражаючим результатом! Лютий Рембо на Львівщині порізав трьох людей ножем, бо на них образився! Один - загинув, двоє - поранені! Надзвичайно підступний замах на власну дружину! Чоловік з третьої спроби вбив жінку за допомогою отруйної кобри!!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 21.10.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.10.2021:  

Діра в голові – у відповідь на невинні слова! В Києві чоловік попросив у перехожого закурити, а той виявився чемпіоном з карате і по-своєму зрозумів прохання!

Червона зона – вже в дії! Кого не пускають у транспорт і як штрафують!! Надзвичайні новини провели власний експеримент з вражаючим результатом!

Лютий Рембо на Львівщині порізав трьох людей ножем, бо на них образився! Один – загинув, двоє – поранені!

Надзвичайно підступний замах на власну дружину! Чоловік з третьої спроби вбив жінку за допомогою отруйної кобри!!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 21.10.2021 / 21.10.2021 20:26
21.10.2021 20:26

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