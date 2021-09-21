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Video: Надзвичайні новини — 21.09.2021

Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.09.2021:   Шокуючі розваги, поки матері немає вдома!! 14-річного парубка знайшли у дворі пошматованим після того, як пролунав вибух!! Мати-вчителька виховала сина вундеркіндом, а він начитався езотерики, вигадав власну релігію, морив її голодом і врешті - вбив!! Нашестя педофілів!! Збоченці пробираються до жіночих туалетів, чатують на дівчаток і задовольняють свої бридкі потреби! Сюрприз, який не вкладається в голові!! Поки мешканці ОСББ оформлювали свою землю, хтось продав шматок ділянки з інженерними системами!! Та ще й фактично - за три копійки!
Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

Надзвичайні новини — 21.09.2021
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Дивіться у новому випуску програми Надзвичайні новини від 21.09.2021:  

Шокуючі розваги, поки матері немає вдома!! 14-річного парубка знайшли у дворі пошматованим після того, як пролунав вибух!!

Мати-вчителька виховала сина вундеркіндом, а він начитався езотерики, вигадав власну релігію, морив її голодом і врешті – вбив!!

Нашестя педофілів!! Збоченці пробираються до жіночих туалетів, чатують на дівчаток і задовольняють свої бридкі потреби!

Сюрприз, який не вкладається в голові!! Поки мешканці ОСББ оформлювали свою землю, хтось продав шматок ділянки з інженерними системами!! Та ще й фактично – за три копійки!

Усі ці, а також інші сюжети дивіться на нашому сайті kriminal.ictv.ua

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ICTV / Надзвичайні новини / Надзвичайні новини — 21.09.2021 / 21.09.2021 20:32
21.09.2021 20:32

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